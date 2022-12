Column Babette: Minder in stereotypen denken is goed voor de werkgelegenheid

Over vooroordelen gesproken. Ik zat deze week aan de lunchtafel met een aantal vrouwen uit het bedrijfsleven. En had niet verwacht dat uitgerekend een van de jongste vrouwen in het gezelschap het tot Zakenvrouw van het Jaar heeft geschopt. Totdat ze ging praten en ik aan haar lippen hing.

De rode draad van haar verhaal ging over... vooroordelen. Kristel Groenenboom heeft er zelfs een boek over geschreven, met de veelzeggende titel Mag ik meneer Kristel even spreken. Want sinds de Brabantse 13 jaar geleden – 23 was ze toen – haar vader als directeur van een gespecialiseerd containerbedrijf opvolgde, wordt ze daarmee geconfronteerd.

Vooral in de beginjaren konden leveranciers en zakenrelaties niet geloven dat zij de baas was en ook nu nog wordt ze lang niet altijd serieus genomen. Dat ze twee technische studies achter de rug heeft én een lasdiploma bezit, doet daar niets aan af. Zo vertelde ze dat ze geen antwoord kreeg op de offerte die ze voor een nieuwe machine had aangevraagd.

Na lang aandringen kreeg ze een technisch epistel retour dat eindigde met de zin dat ze bovenstaand, als vrouw, toch niet zou begrijpen. Haar cynische antwoord luidde dat ze, als vrouw, de concurrent zo knap en leuk vond dat ze voor hem had gekozen.

Haar verhalen zijn hilarisch, soms pijnlijk. Maar hoe dan ook, de zakenvrouw scheurt ondertussen in een dikke Porsche rond en heeft het containerbedrijf tot een internationaal miljoenenbedrijf weten uit te bouwen. Daarnaast heeft ze een heldere boodschap: minder in stereotypen denken is niet alleen goed voor de pret op het werk, maar ook voor de werkgelegenheid.

Want, ze roept het graag en vaak; hoezo zouden vrouwen geen vorkheftruck kunnen besturen of lassen? Ook haar tip om met vooroordelen om te gaan, is duidelijk: ‘Bij jezelf blijven, nee is ook een antwoord. En willen ze niet, dan gaan ze toch lekker naar de concurrent’.

Die, en dit is vast geen vooroordeel, een stuk minder leuk zal zijn dan Kristel.

