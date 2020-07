Oproep: Hop-on hop-off-bus, vloek of zegen?

Wie heeft er zelf wel eens klikkend met zijn camera of smartphone in zo’n Hop-on hop-off-bus gezeten? Waar was u en wat zijn de voor- en nadelen? Reden de bussen op tijd? Zijn er steden waar je dit soort tours juist wel of niet moet maken?

Voor de rubriek ’Check-in’ in VRIJ, het zaterdagkatern van De Telegraaf, zoeken we lezers die hun ervaringen met Hop on, hop off-tours willen delen. Mail naar [email protected]