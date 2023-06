Smid Paulus: ’Leven slaan in een dood stuk ijzer vergt wilskracht’

Een laaiend vuur, gloeiend ijzer, klinkend gehamer. Het beroep smid is een eeuwenoude oer-professie maar het is nog veel méér, weet Paulus van der Jagt (51) van de Rotterdamse IJzerij Paulus. Met zijn stichting IJzerhart laat hij jongeren, maar ook veeleisende directeuren al smedend het vuur in zichzelf ontdekken. „Als ze nonchalant doen, gooi ik hun werkstuk voor hun ogen op de grond.”

’Smeden roept veel emoties op.’ Ⓒ Roel Dijkstra