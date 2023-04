Oproep: vindt u het belangrijk om vrijwilligerswerk te doen?

Doet u nu vrijwilligerswerk of heeft u dat ooit gedaan? Wat doet (of deed) u dan precies? En kunt u uitleggen waarom u dat graag wil(de) doen? Steekt u als vrijwilliger de handen uit de mouwen omdat u vooral iets voor een ander wil betekenen? Of misschien wel simpelweg omdat u na uw pensioen lekker bezig wil blijven?

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u ergens vrijwillig goed werk doet om ervaring op te doen of omdat het een mooie aanvulling is op uw cv.

Of wilt u graag vrijwilligerswerk doen, maar is dat er nog niet van gekomen? Waarom is dat? Heeft dat bijvoorbeeld te maken met tijdgebrek of is er een andere reden?

Laat het ons weten! Mail naar check-in@telegraaf.nl

