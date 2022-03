Dagrecept: Aardappel-latkes met topping van zalmpaté

Zalmpaté bijvoorbeeld, zoals Lola Milne schrijft in haar boek Ingeblikt! (Becht). Lekker als snack of voorgerechtje. Doe de geraspte ui en aardappels in een schone theedoek en druk er zoveel mogelijk vocht uit. Schep ze in een grote kom en voeg het ei en de bloem toe, breng op smaak met zout en peper en meng goed. Leg apart.

Prak of pureer voor de zalmpaté in een kleine kom de zalm, crème fraîche, dragon, citroenrasp, citroensap en wat zout en peper toe en zet apart. Verhit voor de latkes de olie in een grote koekenpan op matig vuur.

Laat voor elke latke 1 volle eetlepel van het aardappel uimengsel in de hete olie glijden en druk iets plat met een spatel. Bak de latkes (in porties) een paar minuten per kant, tot ze goudbruin en krokant zijn. Laat uitlekken op keukenpapier en leg ze op een bord of rooster terwijl je de andere latkes bakt. Verdeel ze over de borden, schep daarop de zalmpaté en serveer eventueel met augurkjes.

Nodig voor 2 personen:

- 1 ui (grof geraspt)

- 500 g aardappels (geschild

en grof geraspt)

- 1 ei, ½ el bloem

- 3 el neutrale olie (dus ook

rijstolie of arachideolie)

a- 1 blikje (170 g) rode of

roze zalm (uitgelekt)

- 4 el crème fraîche

- 1 tl fijngehakte dragon

- rasp van 1 citroen

- 1 tl citroensap

- zout en versgemalen

zwarte peper

- augurken voor erbij