Nog altijd reisstress

’Waar zijn die reserveringsgegevens van de huurauto? Heb je het wel goed geregeld? Ik zie niets in mijn mail!” Het is 8 uur ’s ochtends en ik bezorg mijn geliefde zijn eerste onrustmomentje van de dag. Hij houdt het hoofd koel, weet dat er nog vele zullen volgen.

De dagen voor de vakantie zijn, op z’n zachtst gezegd, wat onrustig voor mijn omgeving. Ik ben een doorgewinterde vakantieganger, maar volgens mijn vriend ook de meest dramatische reiziger van het westelijk halfrond. Want ook als ik de deur achter me dichttrek, verkeer ik nog altijd niet in vakantiesferen. Zo herinnert mijn gezin me graag aan het moment dat we met de tong op onze knieën door een terminal renden omdat het vliegtuig bijna zou vertrekken. Eenmaal bij de gate bleek deze niet gesloten, maar nog lang niet open. Omdat ik klok keek zonder bril. En me een uur vergiste.

Voorbeelden als deze lach ik weg, maar eigenlijk is het best sneu dat het me nog altijd niet lukt om gebalanceerd naar een vakantie toe te werken. Sterker nog, ik krijg onrust zodra de vertrekdatum nadert. Laat to do-lijsten bij voorkeur om 4 uur ’s nachts flink uitdijen en zodra ik uit bed stap, ga ik in de efficiëntiemodus.

Maar ik ben de enige niet: voor het merendeel van alle reizigers is vakantiestress herkenbaar. Grootste stressfactor? De koffer. Kijk, daar heb ik dan weer geen last van. Althans niet vóór de vakantie. Eenmaal op bestemming is dat een ander verhaal. Want ondanks al mijn efficiëntie ben ik altijd iets vergeten en, raar maar waar, wordt mijn koffer gedurende de vakantie steeds zwaarder.

Er zijn mensen die vanwege alle gedoe liever thuisblijven. Ik ben ondanks alles een groot liefhebber. En nu op vakantie. Ik relax aan een prachtig zwembad, met uitzicht op zee én bergen. Kijk terug op een heerlijke dag waarbij we pittoreske Spaanse dorpjes ontdekten en wijngaarden bezochten. En we genoten in onze huurauto. Precies, die auto die mijn vriend natuurlijk wel gewoon goed had geregeld.

