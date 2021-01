Legendarische Renault 5 keert terug!

Het gaat hier nog om een conceptauto, maar dat deze 5 er komt, is zeker. Het model maakt onderdeel uit van een flink elektro-offensief. Tot en met 2025 is Renault van plan zeven nieuwe elektromodellen te introduceren, voornamelijk in het B- en C-segment.

Onderhuids maken alle modellen gebruik van dezelfde techniek. Dat betekent één modulair platform voor verschillende maten auto’s, met één type elektromotor en batterijpakket. Die zijn dan op het gebied van vermogen en capaciteit eveneens modulair. Daar blijft het niet bij, want Renault is van plan nog een historische naam af te stoffen.

Het gaat hoogstwaarschijnlijk om de Renault 4, die ook als moderne EV terugkeert. „Uit ervaring weet ik dat het heruitvinden van cultproducten een vonk in een merk kan veroorzaken. Deze 5 is slechts het begin voor Renault”, zo sprak Luca de Meo, die aan het begin van deze eeuw medeverantwoordelijk was voor de reïncarnatie van de Fiat 500.