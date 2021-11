Dit mag nooit meer weg: een tafelkleed vol krabbels

Dat is nog eens een origineel idee: een vrienden- en familiekleed. Iedereen die bij Caty Pieters (77) komt eten, mag zijn naam of handtekening op dit tafelkleed zetten, waarna het in borduursel wordt vastgelegd. En dat al sinds 1980.

In die ruim veertig jaar zijn er heel wat gasten aangeschoven. Caty: „De eerste handtekeningen waren van mijn gezin, ik heb twee dochters en twee kleindochters. Later volgden een heleboel vrienden en familieleden. Mijn moeder kwam uit een gezin van elf kinderen, dus dat tikte lekker aan.”

Inmiddels zijn verschillende namenzetters helaas overleden. „Zoals opa’s en oma’s, maar twee jaar geleden ook mijn man. Dat maakt het kleed in mijn ogen extra speciaal, het is een heel bijzondere herinnering. Elke keer als ik het op tafel leg, denk ik weer even terug aan al die gezellige momenten.”

Vooral kinderen vinden het erg leuk om hun naam erop te zetten. „Ze tekenen er een bloemetje of een poppetje bij. Als ze dan weer komen, zoeken ze net zolang totdat ze weer op hun ’eigen’ plekje zitten.”

Ook de hondennamen staan erop, in de kleur van de viervoeter. Maar, benadrukt Caty: „Die mogen niet aan tafel zitten... Ik hoop dat er nog heel veel namen bijkomen, er zijn nog genoeg plekjes vrij. Ik las ooit ergens over dit idee en hoop nu anderen enthousiast te maken, want het is een uniek aandenken. Na het eten wel eerst borduren en dan pas wassen!”