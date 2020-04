Ouderen dubbel geraakt door corona

Dat stelt cardioloog Leonard Hofstra (UMC Amsterdam). ,,Omdat de ouderen kwetsbaar zijn voor corona, hebben het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid ouderen geadviseerd geen bezoek meer te ontvangen, zelfs niet van kinderen of kleinkinderen. Maar uit onderzoek blijkt dat juist isolatie en eenzaamheid ouderen nog kwetsbaarder maakt. Wat veel mensen en zelfs cardiologen niet weten is dat de kans op hart- en vaatziekten door eenzaamheid en isolatie met maar liefst 30% toeneemt. Eenzaamheid is daarmee een belangrijke risico factor voor problemen met het hart.”

Campagne

Hofstra vervolgt: ,,Wat daar nog bij komt is onderzoek laat zien dat ook het immuunsysteem verzwakt door eenzaamheid, en juist nu hebben ouderen een sterk immuunsysteem nodig. De kans bestaat daardoor dat de door het RIVM en VWS terecht geadviseerde isolatie van ouderen, de kwetsbaarheid voor het virus laat toenemen.”

Om die reden gaat een campagne starten om de weerbaarheid van ouderen te vergroten in deze crisis. ,,Maar om deze campagne zo goed mogelijk te laten slagen is het noodzakelijk om eerst goed uit te vinden wat er onder ouderen speelt op het vlak van leefstijl, inclusief mentale weerbaarheid en isolatie,” aldus Hofstra. ,,We willen daarom eerst dat zoveel mogelijk ouderen (boven de 60 jaar) onze vragenlijst invullen. Op basis van de uitslagen wordt de best mogelijk campagne ontworpen, onder leiding van topwetenschappers.”

De vragenlijst kan hier ingevuld worden.