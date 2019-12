Intense manier van leven brak Armin van Buuren op

Ⓒ Bart Heemskerk

Als dj reist hij de hele wereld over, over oceanen en dwars door tijdzones, maar kerst viert Armin van Buuren altijd thuis. En niet alleen omdat hij op eerste kerstdag jarig is. „We vieren deze feestdagen altijd samen, met familie.” De populaire dj wordt 43 jaar en staat al meer dan twintig jaar aan de top. 2019 stond voor hem in het teken van balans zoeken. „Ik ben gelukkiger en creatiever dan ooit.”