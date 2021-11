Dagrecept: lauwwarme worst-aardappelsalade

Wordt het kip, rund, kalkoen of varken? Een braadworst, chipolata of rookworst? En dan zijn er ook nog de vega-varianten. Je zou bijna vergeten dat zelf worst maken ook een optie is. Een avontuurlijke instelling is dan wel een vereiste.

In de Worstbijbel van Mijnheer Wateetons (Carrera Culinair) worden alle slagersgeheimen gedeeld, evenals dit recept voor een lauwwarme aardappelsalade met worst. Het vergt wat snijwerk, maar is voor de rest een makkie.

Kook de aardappelblokjes gaar en laat ze uitgespreid iets afkoelen. Verwarm de rook- of kookworst en snijd in plakjes. Meng in een grote kom de mosterd, azijn en rode ui. Roer er olijfolie door totdat de dressing zacht, maar ook nog wel zuur is. Houd wat groen apart en meng dan alle overige ingrediënten door de dressing en strooi er voor het serveren nog wat groen over.

Nodig voor 4 personen:

- 1 kg vastkokende

aardappels (in brunoise)

- 2 à 3 tl (grove) mosterd

- 4 el blanke azijn, olijfolie

- 2 rode uien (gesnipperd)

- 2 gare rook- of kookworsten (in plakjes)

- 2 handjes augurk (blokjes)

- 2 handjes kappertjes

- 11 takjes peterselie en

2 takjes dragon (gehakt)