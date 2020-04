Midden in de natuur bij het Overijsselse Lemele.

Juist in deze bange tijden snakken we naar de troost van de natuur. Geen wonder dat het platform natuurhuisje.nl van broers Tim (33) en Luuk (31) van Oerle volop bezoek genereert. Wat tien jaar geleden begon als start-up is nu een internationaal bedrijf.