Getest: dit is de lekkerste erwtensoep!

Jammer eigenlijk dat erwtensoep meestal is voorbehouden aan de koudere maanden. Het is immers zo lekker... Wat mij betreft eten we ook in de zomer een lekker stamppotje.

Het zal u misschien verrassen, maar erwtensoep komt oorspronkelijk niet uit Nederland, ook al eten Nederlanders de soep al sinds de 16e eeuw. Deze soep was ook bekend in het oude Griekenland, 500 voor Christus, en werd daarvoor mogelijk al in het Midden-Oosten gegeten.

De (split)erwtensoep kreeg ik zelf vroeger ook mee vanuit mijn Indiase achtergrond, in de vorm van gele dal. Erwtensoep aten we ook, maar dan zonder de worst.

Sneirts

Hoezo noemen we erwtensoep eigenlijk ’snert’? Volgens het Van Dale etymologisch woordenboek stamt dit woord uit het Fries. Sinds 1768 worden de woorden snert (en snirt) voor erwtensoep gebruikt. Waarschijnlijk verwant aan het woord ’sneirts’ dat met drinken te maken heeft.

Dan de test. Bij bij alle collega’s thuis hing een enorme soepwalm en in sommige gevallen was avondeten na de supermarkttest overbodig! De soepen van Albert Heijn („dunne, glimmende structuur, minder smaak”) en Dirk/Dekamarkt-huismerk De Beste („Zure smaak, sponzige worst, niet te doen”) moesten het onderspit delven.

Merken die het wel goed deden, waren huismerk G’Woon van Vomar en Coop, Struik, Jumbo, LIdl en Unox. Vooral omdat „ je de verschillende groenten kunt onderscheiden” en ze „rijk aan worst zijn”. En omdat ze „lekker stevig zijn”. Zo hoort het ook!

5)

Jumbo maakt de top 5 compleet.

„De smaak is oké, hij is zeker niet vies.” „Ik heb wel de neiging om er Maggi bij te gooien”, merkte een collega op.

€1,03 per 800 ml

4)

Struik staat op plek vier, waarbij ondergetekende zijn leeftijd verried door de jaren 80-reclame slogan te zingen. „Hij oogt erg fraai.” „Eet makkelijk weg.” „Andere smaak, maar erg lekker.”

€1,99 per 800 ml

3)

G’Woon, het huismerk van onder meer Vomar en Coop, werd vooral geroemd om de vele groenten in de erwtensoep. „Dit is een lekkere snert.” „Best goed eigenlijk.”

€1,03 per 800 ml

2)

Lidl deed met huismerk Kania eveneens goede zaken. „Er zit veel worst in en je kunt de doperwtjes onderscheiden.” Ook al vormen spliterwten natuurlijk de basis van erwtensoep.

€1,03 per 800 ml

1)

Je kon het misschien verwachten: Unox ging met de overwinning aan de haal. „Erg lekker en stevig.” Een enkeling vond hem wel heel stevig: „Bijna een stamppot.”

€2,55 per 800 ml