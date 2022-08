Waarom het slim is op ducttape mee te nemen op vakantie

Nu horen we je denken: ducttape? Hoezo dan?

Nou, volgens de Amerikaanse Samantha Brown, die voor haar serie Places to Love de hele wereld heeft gezien, is een rol ducttape super handig en daardoor onmisbaar als je met jonge kinderen op vakantie gaat. In een video op Instagram legt zij uit waarom zij áltijd een rol ducttape in haar tas of koffer stopt.

Niet alleen is ducttape handig om dingen die tijdens een reis kapot gaan (zoals een koffer) tijdelijk te repareren, het is ook een handig item om een hotelkamer of andere accommodatie kindvriendelijker te maken. „Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken om lange koorden van gordijnen of andere raambekleding die levensgevaarlijk zijn, bij elkaar te houden”, stelt Brown. „Of je gebruikt het om stopcontacten af te plakken.”

Ducttape is bovendien handig om scherpe randen of punten van meubels veiliger te maken voor de allerkleinsten.

Je kunt natuurlijk voor een kleine rol ducttape gaan om ruimte in je bagage te besparen, maar volgens Brown is het slim om voor een (zo veel mogelijk) nieuwe rol te gaan. Je weet immers maar nooit waarvoor je het nodig hebt. Tape in een leuk kleurtje is volgens haar al helemaal aan te raden.

Bekijk ook: Vijf huishoudklusjes die je kunt doen met ducttape

Bekijk ook: Wat volgens een microbioloog áltijd slim is om mee te nemen op vakantie