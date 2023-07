Zien: alles draait om de vijvers in de tuin van Cees (79) en Wilma (77)

Voordat het echtpaar naar deze kant van Maarheeze verhuisden, woonden ze met hun twee dochters in een groot huis aan de rand van het dorp, omringd door enorme lappen gras. Toen de kinderen uit huis gingen en zij in 1992 naar deze iets kleinere woning verhuisden, was het een vereiste dat de tuin onderhoudsvriendelijker werd.

„We houden enorm van reizen en wilden zoveel mogelijk weg kunnen zonder dat we bij thuiskomst een totaal overwoekerde tuin aantroffen”, vertelt Cees. „Het is nog steeds best een klus na zes weken afwezigheid, want onkruid houd je nou eenmaal niet tegen. Maar het is te overzien.”

Wat direct opvalt als je naar de vijvers kijkt, zijn de prachtige waterlelies, maar ook de hoeveelheid kikkers, libellen en andere beestjes. Bijzondere vissen hebben ze niet en de goudvissen die er zwemmen, zitten er al sinds begin jaren 90 in. „Goudwindes hebben de winter van de laatste Elfstedentocht in 1997 niet overleefd.”

Roze waterlelies die ’s avonds altijd dichtgaan. Ⓒ Mark Uyl

Cees vertelt hoe de drie kleinkinderen het altijd geweldig vonden om te spelen met de kikkers die uit zichzelf de vijvers vonden. „Dan bonden we een klein rood stukje stof aan een visdraadje en zodra je dat boven het water heen en weer bewoog, sprong de kikker ernaartoe. Nog steeds heb ik dat stokje liggen en toen mijn kleindochter van 21 hier laatst was, vroeg ze er weer om.”

Snavel

Cees en Wilma genieten van alle vogels. „Behalve van de reigers”, zegt Wilma resoluut. „Die vissen de vijvers leeg. Een paar jaar geleden toen het zeil moest worden vervangen omdat we een lekkage hadden, zagen we de driehoekige gaten zitten die een reiger met zijn scherpe snavel had gemaakt.”

Reigers hebben veel vissen gevangen, maar gelukkig zijn er zat over. Ⓒ Mark Uyl

„Maar ik vind het heerlijk om naar de mezen, putters, spechten en mussen te kijken. Ook komen er soms eekhoorns en laatst zat er zelfs een ijsvogeltje bij het water. Wat we wel merken, is dat er beduidend minder vlinders zijn. Als je er één ziet, is het veel.”

Toen Wilma zestig werd, vroeg zij hun vrienden om planten uit hun eigen tuin als cadeau mee te nemen. Ze hadden net een flink stuk extra tuin erbij gekocht en er waren nogal wat vlakken op te vullen.

„De oorspronkelijke tuin hield na ongeveer anderhalve meter achter de vijvers op”, vertelt Wilma. „Het plan van de architect was natuurlijk berekend op die minder grote ruimte. Daarom hebben we een ’vriendentuintje’ aangelegd voor alle planten die ik kreeg.”

Hoe voller de borders, des te minder onkruid er kan groeien. Ⓒ Mark Uyl

De tuin staat vol met beeldhouwwerken die Cees heeft gemaakt. „In 2003 gingen we op vakantie naar Frankrijk en Wilma volgde daar een schilderscursus. Ik vond etsen en tekenen wel leuk, maar zocht een nieuwe manier om mijn creativiteit kwijt te kunnen. Daarom volgde ik daar een tweeweekse cursus beeldhouwen en maakte twee beelden die eigenlijk best aardig waren gelukt. Ik vond het in ieder geval heel leuk om te doen.”

"Diversiteit aan bloemen vind ik het mooiste"

„Eenmaal thuis bleek ik ook hier in het dorp te kunnen ’hakken’, zoals we het grappend noemen. De tuin is de ideale plek om de beelden neer te zetten. Ik heb er nu een stuk of vijftien staan.”

Het oorspronkelijke tuinplan werd ooit door een tuinarchitect geschetst. „Daar is eigenlijk weinig van over. Er komen nieuwe planten en bloemen bij en sommige verdwijnen spontaan. Zo stond er vorig jaar nog een hele rits lupine bij de vijver, maar dit jaar is er geen enkele opgekomen. Ook de pioenrozen weigeren te bloeien”, vertelt Wilma.

In het oorspronkelijk tuinontwerp zaten alleen blauwe en witte bloemen, inmiddels is het veel diverser. Ⓒ Mark Uyl

Er staan meerdere fruit- en notenbomen. „Maar sommige hebben het veld moeten ruimen”, verklaart Cees. „De perenboom en twee kersenbomen gaven helemaal geen vruchten. De keren dat er wel kersen aan kwamen, vraten de merels ze op. Maar er staan nog steeds pruimen-, kweepeer- en appelbomen die wel veel fruit geven. De walnoot en de hazelaar leveren ook veel noten in het seizoen.”

Bladeren

De druif die tegen het atelier aan groeit, heeft nu al veel vruchten. Ⓒ Mark Uyl

Wilma kiest over het algemeen de nieuwe bloemen uit die in wisselende bakken komen te staan. De kleuren variëren. „In het oorspronkelijke plan hadden we alleen blauw en wit, nu staat er hier en daar wat roze tussen. Geel is niet mijn favoriet, al vind ik vrouwenmantel acceptabel. De diversiteit aan bloemen vind ik het mooiste van onze tuin. Ik val ook erg op bladeren en het donkerrode van de beuk contrasteert mooi met alle groentinten.”

Cees haalt niet per se voldoening uit werken in de tuin. „Ik vind het eerder een noodzakelijk kwaad, maar ik neem geen tuinman omdat ik het graag zelf wil blijven doen.”

Tuinpraat

Favoriete plek: „Het overdekte terras met uitzicht op de tuin, de kikkers, libellen en natuurlijk de vogels.”

Grootste ergernis: „Als de pomp niet werkt zoals zou moeten en de vijvers dus groen zijn.”

Dit mist nog: „Een tuinman.”

Dit komt er nooit in: „Bloemen met een lelijke gele kleur zoals afrikaantjes.”

Mooiste seizoen: „De lente. Dan komt alles lekker op en staan de fruitbomen in de bloesem.”