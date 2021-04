Dit zijn volgens onze lezers de voor- en nadelen van een e-bike

Wekelijks peilen we via telegraaf.nl/lifestyle de mening van lezers. Deze keer: gaat u voor een normale fiets of e-bike?

Een overweldigende meerderheid van u is verknocht aan de e-bike. Dat blijkt uit de vele reacties die binnenkwamen op onze oproep.

Zo heeft Sonja Kerssens er een besteld nadat ze op de e-bike van haar moeder had gereden. „Het was wel schrikken van de prijzen. Maar ja, elektrisch fietsen is het helemaal! Ik heb hem nog niet binnen. De levertijden zijn bizar lang.”

Joannes van Stein was 69 jaar toen hij een e-bike kocht. „Mijn hele leven heb ik veel gefietst. Nu ik wat ouder ben, beleef ik veel plezier aan de ondersteunende fiets. Eigenlijk heb je altijd wind mee. Wel is een goede fietshouding belangrijk.”

Toch zijn lezers ook sceptisch. „Ben 71 jaar en fiets dagelijks 50 kilometer op de racefiets. Op een e-bike bouw je minder conditie op, terwijl dat juist nu belangrijk is”, aldus G.J. Kroesbergen.

Andere lezers maken zich zorgen over hun veiligheid. „Je wordt opgeschrikt door een geruisloos apparaat. Bijna altijd zijn het ouderen die zonder helm razendsnel voorbij razen. Hun reactiesnelheid laat te wensen over; ik kan het weten als 67-plusser”, schrijft Paul Schaeffer. Veiligheid staat natuurlijk voorop. Geniet van uw tochten op de (elektrische) fiets!

Echte uitkomst

Doordat mijn tussenwervelschijven erg slecht zijn, heb ik ruim 25 jaar niet kunnen fietsen. Nu heb ik een e-bike en rijd ik zo zonder problemen 45 km. De e-bike is een uitkomst voor mij!

Pascale Opheij

Vijftig kilometer

Naar jarenlang veel op een gewone fiets en racefiets te hebben gereden, ben ik blij dat ik op mijn 73e op een e-bike kan rijden. Ik probeer dagelijks nog steeds ongeveer 50 km te halen. Ik ben er heel content mee.

Annelies Libau

Goede actieradius

Ik ben zeer tevreden met de actieradius van ongeveer 75 km met de middelste ondersteuning. Een e-bike is duurder dan een gewone fiets, maar ik fiets nu wel veel meer. De auto blijft dan staan. Ik rijd die alleen bij grotere afstanden. Zit per jaar 8000 kilometer op de fiets.

Alan Heikamp

Misbruikt

Naar mijn mening wordt de e-bike misbruikt als vervoersmiddel. De oudere generatie heeft de fiets vaak niet onder controle en de jeugd wordt er lui van. Persoonlijk wil ik zolang mogelijk op een gewone fiets blijven rijden met en of zonder versnellingen.

E. Ludema

Eco-ondersteuning

Ik ben 81 jaar en heb tot twee jaar geleden op een normale fiets gereden. Aangezien mijn vrouw en ik veel lange tochten maken en ook vaak met de fiets op vakantie gaan, hebben wij twee jaar geleden een e-bike aangeschaft. Top! Voornamelijk met de eco-ondersteuning, dan ga je niet te hard en fiets je nog!

Tjeu Claase