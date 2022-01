6 x ingeblikte etenswaren die je in je voorraadkast wil hebben

Mais uit blik

Babymais én maiskorrels: ja graag. Wij hebben ze allebei in onze voorraadkast staan. Mais in blik is bijvoorbeeld snel én smaakvol in een salade. Babymais doet het erg goed in Aziatische gerechten.

Bliktomaten

Grote kans dat jij er al een voorraad van hebt staan, want dé onmisbare ingeblikte etenswaren zijn toch echt de tomaten in blik. Perfect voor als je een een pastasaus wil maken!

Kokosmelk

Kokosmelk is romig, zacht en onmisbaar bij het maken van een curry. Maar ook voor een lekkere soep trekken we graag een blik open. Kortom: genoeg redenen om een voorraadje aan te leggen.

Jackfruit

Het gaat goed met de opmars van de jackfruit. Zagen we ‘m eerst voornamelijk voorbijkomen als pulled vleesvervanger in gerechten als deze taco’s, inmiddels zijn we ook groot fan van jackfruit in zoete recepten.

Bonen

Standaard in de voorraadkast van veel mensen: peulvruchten of bonen uit blik. Van kidneybonen tot kikkererwten en van cannellini bonen tot bruine exemplaren: de mogelijkheden zijn eindeloos.

Gecondenseerde melk

Essentieel in de categorie zoet: gecondenseerde melk. Wist je namelijk dat kokosmakronen supermakkelijk te maken zijn met hulp van dit blikje vol zoets? Of een lekkere cake?