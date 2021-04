Mijn reis: ’Ik werd verdacht van drugssmokkel...’

Mooiste herinnering

„Argentinië. Met een vrachtboot bezochten we de Magdalena-eilanden in de Straat Magellaan, een broedplaats van naar schatting 43.000 vogelparen.”

Bijzonder

„De geboorte van een springbokje in nationaal park Etosha in Namibië. Met de navelstreng nog hangend uit de moeder werd de kleine omhoog geduwd zodat ze zich bij de kudde konden aansluiten.”

Drama

„In Bogota in Colombia huurden we een auto, maar het bleek juist die dag autoloze dag te zijn, nota bene de enige van het jaar. Op het afhaalkantoor was alleen een monteur aanwezig, maar met behulp van een Engelssprekende Colombiaan van een ander bedrijf vonden we een oplossing. Onze auto werd op een sleepauto gereden en buiten de stad afgezet zodat onze rondreis alsnog kon beginnen. Daardoor vertrokken we veel te laat, waardoor we het laatste stuk naar onze bestemming midden in de Tatacoa-woestijn in het aardedonker over een met stenen bezaaide, onverharde weg moesten rijden...”

Probleem

„Op een vliegveld in Colombia werd ik omgeroepen of ik naar achteren wilde komen. Daar werd ik opgewacht door een politie-officier. Naast hem stond mijn koffer, keurig in plastic verpakt. Dat hadden we uit voorzorg op het vliegveld gedaan zodat er niets in kon worden gestopt. Daardoor werd ik juist verdacht van drugsmokkel! Ik moest alles zelf los- en openmaken, niet bepaald handig met een klein cijferslot zonder je leesbril en de zenuwen in je benen. Nadat de inhoud was onderzocht en prima langs een drugshond kwam, mocht ik gelukkig weg.”

Apart diner

„In Tokio begon het restaurant op de 25e verdieping tijdens ons diner te schudden. De toegeschoten kelner kalmeerde ons dat we niet bang hoefden te zijn. Het bleken naschokken van de uitbarsting van de vulkaan Aso te zijn.”

Altijd mee

„E-reader, fototoestel en led-hoofdlampjes.”

Mooie ontmoeting

„In de metro naar Hiroshima in Japan stond mijn man zijn zitplaats af aan een mevrouw. Zij haalde twee papiertjes uit haar tas en vouwde als dank voor ieder van ons een kraanvogeltje. Het staat daar symbool voor vrede.”

Ook in de rubriek Mijn Reis? Mail naar vrij@telegraaf.nl.