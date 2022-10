Een spin in huis? Niet doden!

Mirjam: „Ik heb, naar ik meen, de valse wolfspin in de slaapkamer aangetroffen. Nadat ik hem probeerde te pakken, liet hij zich snel vallen en kroop in een spleet van de houten lambrisering. In een jaren 30-huis is het onmogelijk alle gaten en spleten te dichten en via vloeren komen ze overal. Hoe kan ik die spin vinden en wegkrijgen c.q. doden? Normaal dood ik geen spinnen die je gewoon kunt pakken.”

Zamarra: Spinnen zijn een beschermde diersoort in Nederland; doden mag niet. Het dier zal alleen aanvallen als hij in het nauw wordt gedreven. Het advies is om hem zoveel mogelijk met rust te laten.

