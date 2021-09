De Nieuwe Winkel van Emile van der Staak uitgeroepen tweede beste groenterestaurant ter wereld

De Nieuwe Winkel is maandag door We’re Smart World uitgeroepen tot nummer twee van 100 beste groenterestaurant van de wereld. Het restaurant van Emile van der Staak voert daarmee ook meteen de top 10 aan van beste Nederlandse groenterestaurants. Elf restaurants uit Nederland hebben een plekje in de top 100 gekregen.

„De We’re Smart Award is een erkenning voor ons harde werk en onze vastberadenheid en betekent een boost voor het hele team”, zo reageert Van der Staak. „De natuur biedt talloze mogelijkheden tot ontdekking en creativiteit. Ze leert me ook dat sommige dingen tijd kosten. Er is een nieuwe standaard nodig met betrekking tot onze menukaart: minder dieren en meer planten. En we hebben meer klimaatrobuuste landbouw nodig.”

La Distillerie uit Luxemburg van chef René Mathieu wint voor de tweede keer op rij de We’re Smart Award ‘Best Vegetables Restaurant of the World’.

Honderden restaurants wereldwijd kregen het afgelopen jaar een bezoek van We’re Smart World. Het team beoordeelde de restaurants op het gebruik van minstens tweederde groenten en fruit in hun menu’s, maar onder andere ook op culinaire creativiteit en ecologische voetafdruk.

Nederlandse top 10

1. De Nieuwe Winkel, Nijmegen, Chef Emile van der Staak

2. Flore, Amsterdam, Chef Bas van Kranen

3. De Librije, Zwolle, Chef Jonnie Boer

4. Bolenius, Amsterdam, Chef Luc Kusters

5. Spectrum, Amsterdam, Chef Sidney Schutte

6. Triptyque, Wateringen, Chef Niven Kunz

7. Merlet, Schoorl, Chef Jonathan Zandberger

8. Choux, Amsterdam, Chef Merijn van Berlo

9. Pollevie, ’s- Hertogenbosch, Chef Martin Berkelmans

10. Boompjes, Overloon, Chef Jaap Volman