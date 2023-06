Dagrecept: Lauwwarme salade met gerookte makreel

Yvette van Boven probeert in haar nieuwe boek Jaarrond (Nijgh & Van Ditmar) daar wat aan te veranderen. Verwarm de oven oor tot 180 graden. Verdeel de rabarber over een met bakpapier beklede bakplaat met opstaande randen. Verdeel de suiker en wat druppels water erover.

Bak 20 minuten of tot de rabarber net gaar is. Zet opzij. Kook intussen de kriel in een pan gezouten water 10 minuten voor. Voeg de laatste 4 minuten de doperwten toe. Giet af en spoel onder koud water. Plet de krieltjes met de palm van je hand of met spatel. Verhit de olijfolie in een koekenpan en bak ze krokant. Voeg de gehalveerde radijsjes aan de pan toe en bak ze mee. Schep niet al te vaak om.

Maak de dressing door alle ingrediënten te mengen in een kom en de olie er op het laatst in een dunne straal doorheen te kloppen. Meng alles: de kriel, radijzen en rabarber. Verdeel de makreel en erwten erover met wat druppels dressing.

Nodig voor 2-4 personen:

- 300 g rabarber (in stukjes van 3 cm)

- 75 g kristalsuiker

Salade:

- 200 g doperwten

- 500 g kriel in de schil

- 2 el olijfolie

- 200 g radijs (gehalveerd)

- 1 hele zijde van een

gerookte makreel (geplukt)

- paar takjes dille (gehakt)

Dressing:

- sap en fijn geraspte schil van 1 bio-citroen

- kneep agavesiroop naar smaak (of schepje suiker)

- 1 volle el grove mosterd

- klein bosje dille (fijngehakt)

- 4 el olijfolie