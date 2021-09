7 x tips voor hanglampen in huis

1. Een eyecatcher

Een hanglamp is het ideale item waarmee een statement kan maken in de kamer. Daarom zie je die klassieke kroonluchter nog steeds vaak in interieurs terug, omdat die echt een wauw-factor hebben.

Heb je al een statement piece en wil je niet dat je hanglamp de aandacht daarvan wegneemt? Kies dan voor een simpel en gestroomlijnd design. Zo krijg je toch een elegante look zonder dat het té erg opvalt.

2. Een hanglamp als centrale focus van de kamer

De meeste kamers hebben een bank of tafel die centraal staan un het interieur, maar mocht er een cetrale focus in jouw kamer ontbreken, dan kun je een hanglamp midden in de kamer hangen.

Er hoeft niet per se iets onder je hanglamp te staan. In een legere ruimte kan die net zo goed heel mooi hangen.

3. Bepaal je hoogte

Hoe hoog je je hanglamp ophangt, ligt vooral aan je plafond. Heb je bijvoorbeeld een hoog plafond dan kan het heel tof zijn om voor een lange hanglamp te kiezen.

Let natuurlijk wel op dat je niet je hoofd aan je lamp stoot, dus check altijd nog een extra keer de hoogte van je plafond en de lengte van je gekozen lamp.

4. Combineer meerdere lampen

Kies voor verschillende kleine hanglampen in plaats van een hele grote. Je kunt ook meerdere lampen combineren voor een originele look. Je interier ziet er dan ook meteen wat speelser uit.

5. Boven het dressoir

Dit is nou zo’n plek waar je minder vaak een hanglamp ziet. Maar het is de ideale manier om jouw dressoir in de spotlight te zetten. Vind je een hanglamp toch net too much dun kan je ook nog voor spotjes in het plafond kiezen.

6. Gestroomlijnd design

Laat je mooie lampen terugkomen in verschillende kamers. Met hanglampen kun je namelijk gemakkelijk een ’gestroomlijnd’ interieur krijgen door ze op verschillende plekken in je huis terug te laten komen.

7. In een andere stijl

Geef een klassieke touch aan je moderne woonkamer met een kristallen kroonluchter of geef juist een retro look aan je Scandinavische interieur. Je kun met lampen heel makkelijk stijlen mixen en het staat bovendien heel speels.