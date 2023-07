Uitgelegd: welke schuurmachine gebruik je nou voor welke klus?

Als je verf of lak mooi en strak wilt aanbrengen, dan is het essentieel dat je hout of plaatmateriaal eerst schuurt. Na de eerste laag grond- of lakverf weer schuren en dan pas de definitieve laag aanbrengen. Je hebt geen eer van je werk want je ziet er niks van, maar je ziet het terug in het eindresultaat!

Noodzakelijk kwaad dat ik vaak aan mijn meissie overlaat, want schuren kan iedereen en ik vertrouw haar nog niet met de bovenfrees of decoupeerzaag. Maar ik laat haar natuurlijk niet onnodig zwoegen. Machines genoeg! Maar welke schuurmachine moest ze ook alweer pakken?

Een excentrische schuurmachine heeft een ronde zool en maakt twee bewegingen tegelijk: een ronddraaiende en een excentrische, ellipsvormige beweging. Hierdoor hoef je geen rekening met de nerfrichting van het hout te houden.

Dat moet je wel bij een vlakschuurmachine. Deze heeft namelijk een rechthoekige zool of een zool met een soort puntje eraan en maakt kleine ronde bewegingen. Als je tegen de nerf in schuurt, ga je dat terugzien in je schilderwerk.

De excentrische schuurmachine is dan ook geschikter voor het fijnere schuurwerk en de vlakschuurmachine pak je bij grovere klussen. Met deze laatste kun je wel veel beter in hoeken komen, met een ronde zool kun je natuurlijk nooit een hoek maken. Met de excentrische werk je sneller en haal je meer materiaal weg; de vlakschuurmachine is over het algemeen kleiner en lichter. Mijn meissie werkt liever met de laatste.

Niet alleen de machine is van belang, maar ook het soort schuurpapier dat je gebruikt. De korrelgrootte van het schuurpapier geeft aan hoe fijn of grof het is. Hoe hoger de korrelgrootte, des te fijner het schuurpapier. Een korrel van 60 tot 80 gebruik je om hout kaal te halen, een korrel van 240 voor licht opschuren tussen twee verf- of laklagen in.

Succes!

Hebt u een vraag? Mail naar klusvraag@telegraaf.nl