Welke auto koop je voor… € 8000?

Fiat 500C (2008 – heden)

De 500C heeft een elektrisch roldak. Omdat de zijkanten van de auto overeind blijven, kun je vaak ’open’ rijden. De kap heeft een andere kleur dan de koets. De fijnste benzinemotor is de 1.2-liter viercilinder; de tweecilinder is gehorig en dorstig. Bij een autobedrijf in Lisse staat een witte 500C 1.2 ’Lounge’ met rood dak (2012, 96.000 km) voor € 7950.

Mini One (2006 – 2014)

Elke Mini rijdt speels; ze sturen als het bekende scheermes. De eigenwijze indeling van het dashboard vraagt gewenning. De ’One’ rijdt gemiddeld 1 op 14. Een mooi voorbeeld is de ’Business Line’-uitvoering in chique donkergrijs met een zwart dak (2010, 108.000 km) bij een autobedrijf in Leerdam. Het prijskaartje bedraagt € 7745.

Opel Adam (2013 – 2019)

De Adam moet het vooral hebben van de verschillende kleurencombinaties en de nodige opties. Het model rijdt prima; iedereen kan ermee overweg. Met een 1.4-liter benzinemotor haalt de Adam 1 op 13; een 1.0 is een stuk zuiniger. Bij een autobedrijf in Lelystad adverteren ze voor € 7.950 met een 1.2 ’Jam’ (2013, 72.000 km) in het mokkabruin met zwart.

Oordeel wegenwacht

De Fiat 500 herkent soms zijn sleutel niet. Dan is de pincode nodig om de boel weer aan de gang te krijgen. Bij aankoop is het dus zaak dat die pincode bij de auto zit! Verder kan de voeding van de zekeringkast losraken. De Wegenwacht kent een noodoplossing, maar voor een reparatie moet de Fiat naar de garage.

Ons advies

Smaken verschillen, dus wij kijken louter naar de tegenwaarde voor je geld. De Fiat 500C is dan de beste keuze. Die is behalve leuk, ook het betrouwbaarst!