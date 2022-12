Woonvraag Zo maak je van een trap een ware eyecatcher in huis

Door redactie lifestyle Kopieer naar clipboard

Een oude trap kan vaak een nieuw jasje gebruiken. Ⓒ foto 123RF

Elke week behandelen we in VRIJ woonvragen van lezers. Vandaag: Wij gaan naar een geweldig huis verhuizen. Eén nadeel: die vreselijke jaren 70-trap in de woonkamer. Veel budget hebben we niet.