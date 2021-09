Premium Het beste van De Telegraaf

Boeken, kunst en films van oosterburen populair in interbellum Nederland honderd jaar geleden dol op Duitse cultuur

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

Een groep Duitse vrouwen beklemtoont haar gelijkheid aan de man door gekleed als mannen in een café sigaren te roken. Ⓒ FOTO Getty Images

Netflix, Engelse woorden, lopen met koffie, ’inclusie’. De invloed van de VS in Nederland is allesoverheersend. Dat is niet altijd zo geweest. Honderd jaar geleden was ons land in de ban van alles wat Duits was.