Dit is de hipste buurt ter wereld

Time Out vroeg 27.000 reizigers welke buurten ter wereld hen zij het tofst vinden. De buurt Norrebo in de Deense hoofdstad Kopenhagen kwam bij die verkiezing als winnaar uit de bus.

Volgens het reisplatform is Norrebo een diverse wijk waar geschiedenis en ultramoderne architectuur mooi samenkomen. „Dit gebied heeft echt alles”, zo jubelt Time Out.

In Norrebo vind je tal van eet- en drinkgelegenheden zoals bakkerijen en wijnbars waar de focus op lokale seizoensgebonden producten ligt. Ook een plusplunt: deze buurt te boek staat als LGBTQ+-vriendelijk, aangezien het in de zomer de Pride Mars organiseerde.

Chicago en Seoul

De nummers twee (Andersonville in Chicago en Jongno 3-ga in Seoul) worden door Time Out ook bejubeld vanwege het feit dat ze hier zo veel mogelijk doen voor de LGBTQ+-gemeenschap.

Nederland

Amsterdam Noord doet het volgens het reisplatform niet gek. De buurt staat op de zeventiende plaats in de top 49 van coolste wijken. Het is overigens ook meteen de enige Nederlandse buurt die in de lijst voorkomt.