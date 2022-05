Huishoudtips: zo berg je winterkleding op de juiste manier op

1. Berg geen gedragen kleding op; deodorant of parfum kan verkleuring van textiel veroorzaken. Vette kragen of vlekken kunnen motten aantrekken.

2. Brengt u de kleding eerst naar de stomerij? Berg deze stukken niet op met de plastic beschermhoes eromheen. Hierdoor kunnen de kleren gaan schimmelen. Gebruik liever ademende canvashoezen.

3. Katoenen en wollen truien kunnen uitzakken op kledinghangers. U kunt ze beter vouwen en losjes in een goed afgesloten opbergdoos opbergen.

4. Zet u schoenen voor langere tijd weg, vul ze dan met (oude) sokken of schoenen- of laarzenspanners op. Zo behouden ze hun vorm. Ruiken ze sterk naar transpiratie, vul dan een sok met baking soda (zuiveringszout) en stop in de schoenen. Baking soda absorbeert geuren.

5. Bekijk uw kleding kritisch voordat u deze opbergt. Repareer kledingstukken met losse knopen, kapotte ritsen of losse naadjes en bedenk of het de moeite waard is om volgend seizoen weer te dragen.

