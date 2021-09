Doe maar duur: binnenkijken in het Louis Vuitton-hotel in Parijs

De kans dat we er zelf ooit gaan slapen is bijzonder klein, want een overnachting is niet bepaald goedkoop. Vanaf ongeveer 1200 euro per nacht boek je de minst luxe kamer. De Seine Suites boek je vanaf 4000 euro en voor de Notre Dame Suite betaal je maar liefst 5408 euro per nacht. Daar zit gelukkig wel ontbijt bij inbegrepen.

Het hotel, gelegen aan de Seine in het hart van Parijs, bestaat uit 72 kamers. De meest simpele kamer is al luxe, maar de Notre Dame Suite overschrijdt alle grenzen. Die is 100 vierkante meter groot, beschikt onder andere over een kleedkamer, 24/7 service, een walk-in hammam-douche, Dior Beauty Bar en uitzicht op de Notre Dame.

Die 24/7 service heb je overigens ook in de Seine Suites en de ‘simpelere’ De Luxe Rooms, die tevens over alles beschikken wat er te wensen valt, maar dan net wat kleiner. Mocht de verveling toch toeslaan, dan pak je de privélift naar de LVMH-mall, een verdieping die is ingericht om te shoppen. Tassen van Louis Vuitton, juwelen en edelstenen van Tiffany & Co., verschillende lijnen van Dior, alle prominente LVMH-merken vind je er.

Wellness en Michelin-sterren

Naast extreem luxe kamers een een shopverdieping beschikt Cheval Blanc Paris ook over een paar waanzinnige zwembaden, waarvan eentje op het dak. Ontspannen doe je in de luxe wellness met een Dior Spa en Rossano Ferretti Salon.

En dan zijn er nog de culinaire kunsten. Arnaud Donckele is de chef-kok en is verantwoordelijk over de verschillende ruimtes waar je een tafel kunt boeken. Sinds 2013 heeft hij drie Michelinsterren in de wacht gesleept.