Zo maak je zelf een insectenhotel

Als je nu denkt: ‘hoe minder insecten hoe beter’, think again. We hebben ze namelijk harder nodig dan je denkt. Ze bestuiven gewassen, ruimen verrot voedsel op en zijn een bron van voedsel voor kleine zoogdieren en daardoor een belangrijk onderdeel van ons ecosysteem.

Kortom: we kunnen ze dus niet missen. Met de volgende tips zorg jij ervoor dat de insecten zich thuisvoelen in jouw tuin.

Insectenhotel

Insecten houden van warme, droge plekken waar ze hun eitjes in kunnen leggen. Denk aan kleine holletjes hout, riet of klei. Voor deze holltejes kun je een diameter van maximaal tien millimeter aanhouden.

Bamboestengels of rietstengels zijn hier erg geschikt voor en kan je zonder moeite in een insectenhotel plaatsen.

Verder heb je een geschikte houten kist nodig die je bedekt met wat klei. Hierop druk je de bamboestengels en deze wissel je af met af en toe een dikke laag klei, totdat jouw bak/kist/blik gevuld is.

Belangrijk is dat de gaten aan één kant dicht zijn en als je hout gebruikt, kies dan het liefst voor eiken-, essen- of beukenhout omdat dit hout het meest ‘glad’ is. Hout met veel scheuren kan ervoor zorgen dat de vleugels van insecten gaan scheuren.

Luxe

Wil je een luxe hotel maken? Voeg dat wat riet, dakpannen, plantenresten en/of dennenappels toe. Dit creëert extra holtes en spleten zodat er veel verschillende soorten insecten van jouw hotel kunnen genieten.

De plek van jouw hotel

Eenmaal af kan jouw insectenhotel in de volle zon geplaatst worden. Verwijder spinnenwebben, want spinnen zijn dol op insecten.