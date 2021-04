In dit hotel aan de Vecht ga je op een stijlvolle manier even terug in de tijd

Het moet een mooie tijd zijn geweest voor de kooplui die vanuit Amsterdam met een trekschuit over de Vecht kwamen naar het landhuis dat nu de naam Logement aan de Vecht draagt. Hier schudden zij de stank en drukte van de stad van zich af met een goed feest.

De eerste eigenaar dateert uit 1721 en daarna was het in 1832 de beurt aan Pieter Huidekoper die als burgemeester van Amsterdam het uitzicht op de Herengracht regelmatig voor het water van de circa 42 kilometer lange rivier verruilde.

Anno 2021 is een verblijf in het statige pand nog altijd een feest, al moet je in deze coronatijd zelf de slingers ophangen. Anderzijds: moet je dat niet altijd in het leven?

Lust voor het oog

Weliswaar hangen er geen slingers aan de hoge wanden van de voormalige buitenplaats Vrede en Rust, gebouwd rond 1700, maar wel de nodige kunst.

Oud in de vorm van statige portretten en wandkleden, nieuw met haar kleurrijke Marilyn Monroe-afbeeldingen en teksten, zoals in de badkamer van onze kamer, van Rob Scholte.

Ook de indrukwekkende oude pooltafel, met toezicht van een ridder in harnas en, naar wat het lijkt, een mummie, de antieke Austin Seven-auto in een zijkamertje en de oude jachtkamer zijn een lust voor het oog. Het geruite karpet op de trappen overigens ook.

Het doet een beetje denken aan de Gouden Eeuw en met dank aan de sfeer die er hangt zie je bijna de kooplui van toen zich aan de lange tafels tegoed doen aan een goed diner en pullen bier. Met de huidige regels is een goed diner nog altijd mogelijk: met bezorging van het naastgelegen buitenplaats Slangevegt en het vlakbij gelegen restaurant De Olifant, bijvoorbeeld. En de pullen bier worden blikjes uit de minibar op de kamer.

Die kamer zelf is compact (een mooi woord voor niet al te groot; de grote antieke houten, op zich niet heel bruikbare linnenkast en het tafeltje aan het raam voor het diner op de kamer slokken de nodige ruimte op).

Achter de halfronde hoge houten deur schuilt verrassend de moderne badkamer met stortdouche. Het balkonnetje is wat klimwerk, maar kijkt uit op de tuin en natuurlijk de Vecht, met het charmante salonbootje wachtend op beter weer.

Het is duidelijk waarom de harde werkers van toen hier de rust opzochten. De bouw van het logement, de opzet en de inrichting (die toen vast ook een lust voor het oog was) geven veel inspiratie.

De ligging en omgeving, zo in het lint langs de smalle Vecht, zorgen juist weer voor rust in het hoofd. Het woord hotel had hier ook niet gepast. Met recht het Logement van de week.

In ’t kort

Interieur: Antiek en hedendaags design door elkaar, wat tot een interessante mix leidt.

Locatie: Vlak bij de snelweg, met Breukelen, de A10 in tien minuten met de auto bereikbaar.

Service: Hartelijk, open en enthousiast.

Praktisch: Prijzen vanaf ongeveer €108, logement.aandevecht.com