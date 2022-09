Een travertinvloer herstellen en mooi houden: zo doe je dat

Mijn meissie en ik zijn al een tijdje bezig om een nieuwe vloer voor onze benedenverdieping te kiezen, vandaar dat mijn oog op de mail van lezer Theo Beentjes viel. Hij heeft al 38 jaar een travertinvloer liggen waar inmiddels wat gaatjes in zitten. Die wil hij graag zelf herstellen, maar hoe kan hij dat het beste aanpakken?

Eerlijk gezegd heb ik daar geen ervaring mee en ik ben op onderzoek uitgegaan. Travertin, of travertijn, is kalksteen die wordt gevormd door de neerslag van kalk uit met calciumcarbonaat oververzadigd water uit warme bronnen. De kenmerkende onregelmatige gaatjes, oftewel poriën, worden veroorzaakt door takjes, bladeren en ander materiaal die in dit water vallen en verteren.

Geisers

Travertin wordt vooral gevonden bij het plaatsje Tivoli, vlak bij Rome. Travertin ontstaat als het CO2-gehalte in het water lager wordt, bijvoorbeeld doordat de temperatuur stijgt en kalk neerslaat. In de natuur komt travertin voor bij heetwaterbronnen en geisers. Het wordt al eeuwen gebruikt als bouwmateriaal, in vloeren, als wandbekleding, voor trappen en voor beeldhouwwerken. Het Colosseum in Rome is deels van travertin, de Sacré-Coeur in Parijs helemaal en in Nederland is het Nationaal Monument in Amsterdam opgebouwd uit travertin.

Een travertin tegelvloer is net als veel andere natuursteensoorten gevoelig en poreus. Het heeft van nature gaatjes die meestal tijdens het productieproces worden opgevuld, maar die in de loop der jaren weer kunnen verschijnen.

Die gaatjes kun je opnieuw opvullen, bijvoorbeeld met epoxyhars in een kleur die dicht bij de natuurlijke tint van travertin komt.

Travertin kan ook vies worden. Dan is een dieptereiniging nodig. Daarna wordt het bovenste laagje van de vloer geschuurd zodat de latere beschermlaag er goed in kan doordringen. Vervolgens moet je de tegels polijsten zodat ze gaan glanzen.

Krassen

Is de vloer weer mooi, dan wil je dat natuurlijk zo houden. Zelfs zandkorrels kunnen krassen veroorzaken; vaak stofzuigen is aan te raden, net als dweilen. Gebruik altijd een neutraal schoonmaakmiddel, zonder zuren of sterk alkalische bestanddelen. Gebruik evenmin vethoudende zepen, die laten een vetlaagje achter dat zich gaat ophopen en strepen en vegen kan veroorzaken.

Voor het opvullen van de gaatjes heb je doe-het-zelf reparatiesetjes, te vinden op internet en bij de speciaalzaken. Zo’n setje vraagt geen onmogelijke handelingen. Dat kun je zelf doen, net als schuren en polijsten.

Omdat ik er zelf geen ervaring mee heb en niet weet hoe handig Theo is, zou ik misschien toch een professioneel bedrijf laten komen. Dan weet je zeker dat het goed gebeurt. Let erop dat het bedrijf bij een brancheorganisatie zoals het NOA is aangesloten.

Laat je weten hoe het is afgelopen? Ik ben heel benieuwd!

