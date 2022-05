Doomscrollen kan gevaarlijker zijn dan je denkt

Het grootste probleem volgens de Britse psychiater Heather Sequeira: het is overal. Ze maakt zich vooral zorgen over het feit dat er filter is. „In tegenstelling tot het conventionele nieuws, worden beelden die kunnen traumatiseren niet eerst gecheckt door een redactie voor ze op Instagram of TikTok verschijnen”, deelt ze met DailyMail.

Het is bijna verslavend, zegt ze. „Je hoopt meer informatie te krijgen zodat je je beter voelt.” Dat werkt juist averechts. Je kunt angstig worden over je eigen leven en veiligheid. „En dat kan je slapeloze nachten of veel gepieker bezorgen.”

Oud fenomeen

Hoewel de term iets van de laatste jaren is, is het fenomeen al een stuk ouder. Na de bomaanslagen tijdens de Boston Marathon in 2013, onderzocht de Universiteit van Californië meer dan 4500 mensen. Door de expliciete en bloederige beelden die ze hadden gezien, bleek dat ze vaker tekenen van een posttraumatisch stresssyndroom (PTSS) vertoonden.

Het fenomeen is zelfs nog veel ouder: al tussen de jaren 20 en 50 van de vorige eeuw waarschuwden experts voor onze mentale gezondheid wat betreft nieuws. Radio was in opkomst en de term doomscrolling heette destijd ‘radiomania’. Een onderzoek uit 1941 claimde dat kinderen ‘emotioneel verward’ konden raken wanneer ze teveel naar dramatisch nieuws op de radio luisterden.

Doomscrollen betekent overigens niet dat je direct PTSS-achtige symptomen krijgt. Sommige mensen zijn er gevoeliger voor, blijkt uit recent onderzoek van de Universiteit van Vermont. Er werden 61 jongvolwassenen onderzocht. De mensen met een gewelddadige jeugd bleken vaker problemen te ervaren na een ronde doomscrollen.

Komedieserie

Hoewel het lastig kan zijn om je socials even af te sluiten, raden experts het wel aan. „Je wordt direct beloond met een dopamineshot wanneer je sociale media gebruikt. Dat zorgt dat het een gewoonte wordt”, zegt Gemma Taylor, psycholoog aan de Universiteit van Bath. Terwijl doomscrollen als gewoonte nou niet bepaald handig is.

De truc voor afleiding? Doneren aan een goed doel kan je hersenen het idee geven dat je iets bijdraagt, waardoor je je beter en minder machteloos voelt. En verder? „Leg je telefoon weg en zet een komedieserie aan”, tipt professor Barbara Sahakian van de Universiteit van Cambridge. Daardoor voel je je energieker. Liever even geen schermen? „Leer iets nieuws, lees een boek, ga lekker sporten of erop uit met vrienden.” Klinkt als een prima plan.