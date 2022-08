Deze kleur koffer kun je het beste thuislaten

Door redactie lifestyle Kopieer naar clipboard

Ⓒ 123rf

Het is de nachtmerrie van iedere reiziger: sta je na lange tijd wachten bij de bagageband alsnog met lege handen. Want waar is je koffer nou gebleven? Er is is bijna niets zo vervelend als je bagage verliezen. Volgens een expert is er één kleur die je het beste kunt vermijden als je zo snel mogelijk je koffer wil terugvinden.