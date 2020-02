Recept van de dag: spaghetti met walnoten

Lekker langzaam de week in? Heb je al vakantie? Of genieten omdat het hopelijk iets minder druk is op de weg? Vandaag verklaar ik tot een kalm-aan-dag. Wat gaan we maken? Pasta? Bij twijfel altijd pasta. Persoonlijk heb ik een gloeiende hekel aan volkorenpasta. Het moet zo glad mogelijk. Toch? Neem gewoon spaghetti, dat is lang geleden.

Nodig voor 4 personen:

•400 gr spaghetti

•1 ui, gesnipperd

•8 stukjes ansjovis in melk geweekt

•200 gr walnoten

•1 scheut walnootolie

•2 eetl geraspte oude boerenkaas

Bereiden:

Dan eens in de koelkast kijken. Zie ik daar ansjovis? Die is niet onbeperkt houdbaar. Dus die neem ik. Even een paar stukjes een uurtje in de melk leggen. Terwijl de ansjovis weekt, ga ik vast de walnoten doen. Heel simpel hoor, in een hete koekenpan even oppiepen. Ik zeg het maar even maar de Lidl is heel goed in walnoten! Als je enig idee had hoe goed walnoten voor je zijn, kwam het wel vaker op het menu. Heb je al walnotenolie in huis? Neem de echte, van Mobipers (via het internet bestellen, echt gaaf).

Ga eens buiten kijken, bij je bieslook… zie je al wat? Oh, heerlijk, de jonge bieslook fijnsnijden.

Zet een uitje aan in wat gewone olie. Smelt de ansjovis erbij. Heb je de pasta gekookt en afgegoten? Doe bij de ui, en schep om, kruimel de walnoten erover, doe nog een scheut walnotenolie (die wil je niet verhitten) en serveer met een klein schaaltje geraspte oeroude echte boerenkaas en die heerlijke bieslook natuurlijk.