Entertainment

Jaimie Vaes: ’Gemene kritiek om Dubai heel vervelend’

De verloofde van Lil’ Kleine is vanaf zondag te zien in een eigen realityserie op Discovery+: Jaimie: In the Vaes lane. „Ik vind het enorm spannend, want mensen krijgen nu echt alles te zien”, vertelt ze aan het ANP.