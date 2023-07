Dagrecept: Aromatische salade van kool en amandelen

Ik hou van salades op basis van stevige groente, vanwege het mondgevoel én omdat je sneller verzadigd raakt. Je kunt er alle kanten mee op, al zul je in sommige gevallen de groente even moeten blancheren of grillen.

Maar dat is bij onderstaande salade van witte kool en amandel niet nodig! Prima voor de lunch, tussendoortje of bijgerecht tijdens het avondeten. Het bijzondere recept komt uit de keuken van de Suryoye, een christelijk volk uit het Midden-Oosten. Matay de Mayee brengt in Haniyé (Fontaine Uitgevers) een ode aan deze oudste keuken ter wereld (en aan zijn moeder Smuni Turan die haar recepten deelde). Zo maak je deze salade met lekker veel bite: meng alle ingrediënten behalve de amandelen in een kom met een lepel door elkaar, proef en breng eventueel verder op smaak met zout en peper. Bestrooi ten slotte met de geroosterde amandelen en dien meteen op. Nodig voor zes personen: - 500 g witte kool (geraspt) - 3 el gedroogde munt - 1 el sesamzaad (geroosterd) - 1 el knoflookpoeder - 2 tl paprikapoeder - 5 el extra vierge olijfolie - sap van ½ biologische citroen - zout, zwarte peper - 100 g amandelen (geroosterd en grof gehakt)