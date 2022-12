Opletten geblazen: deze kerstlekkernijen zijn giftig voor je huisdier

Veel mensen brengen hun dagen door in een gezellig versierd huis met allerlei lekkernijen op tafel en in de kerstboom.

Gelukkig weet inmiddels bijna iedereen dat chocola giftig is voor honden en katten. Met name pure chocolade kan al in kleine hoeveelheden dodelijk zijn voor onze viervoeters. Maar wat veel mensen niet weten, is dat rozijnen en druiven bijvoorbeeld nóg giftiger voor onze huisdieren zijn, ook pitloze druiven trouwens.

Ga er maar vanuit dat menseneten niet geschikt is voor huisdieren (tenzij je zeker weet dat dit het wel het geval is), wat ook geldt voor gekruid of gemarineerd vlees. Veel siropen, kruiden en bijvoorbeeld ui en knoflook zijn eveneens giftig voor onze beestjes.

Het is veiliger om je dier(en) te verwennen met een traktatie die voor ze is gemaakt, zoals een honden- of kattensnoepje. Net zoals je als ouder goed moet weten wat al dan niet giftig is voor je kind en je dit buiten z’n bereik moet houden, moet je dat als honden- of kattenbaasje ook, vind ik.

Op de site dierendokters.com staan goede lijsten met welke voedingsmiddelen en huis-, tuin- en keukenmiddelen giftig zijn voor honden en katten. Verstandig om deze eens goed door te nemen en de betreffende stoffen buiten het bereik van je dieren te houden.

Vroeger werd, om dieren te laten overgeven, na het eten van iets giftigs nog weleens geadviseerd om zout in hun bek te doen. Maar aangezien zout in grote hoeveelheden ook giftig is, bestaat het risico dat er naast de eerste vergiftiging ook een zoutvergiftiging ontstaat.

Bij verdenking van het opeten van iets giftigs is het zaak meteen contact op te nemen met je dierenarts. Houd de verpakking bij de hand om de ingrediënten en hoeveelheden te kunnen doorgeven en volg de raad van je dierenarts op.

Bij sommige vergiftigingen is het inderdaad nodig je dier te laten overgeven, laat dit dan bij je dierenarts doen via een injectie.

Soms moeten de dieren juist norit of een vettige stof krijgen. Dit is terug te vinden in de lijsten met giftige middelen. Naast de etenswaren zijn veel versieringen zoals de meeste sierbloemen, naaldbomen en takken giftig voor onze huisdieren. Zorg ervoor dat ze er niet bij kunnen.

Maak er mooie en diervriendelijke feestdagen van!

