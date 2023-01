Jij kan het ook: in acht stappen leren snijden als een chef

1. Investeer in goede messen

Een goed en scherp mes is het halve werk en dat mag best wel iets kosten. Ga naar een speciaalzaak en vraag naar de mogelijkheden. Je hebt zware messen of juist messen met een heel licht lemmet en een stevige grip.

Tip: je hoeft niet direct een complete messenset aan te schaffen. De belangrijkste messen die je moet hebben: een koksmes, een broodmes en een officemes, dat is een prima basisset.

2. Behandel je messen goed

Onderhoud je messen goed. Maak ze met de hand goed schoon (niet in de vaatwasser!), leg ze niet in de bestekbak, maar in een messenblok en laat niet iedereen met jouw messen snijden. Ze gaan namelijk op een gegeven moment naar jouw hand staan en dat is erg prettig.

3. Slijpen

Laat je messen ongeveer één keer per jaar slijpen. Ze worden niet alleen weer scherp, maar ook eventuele haakjes en gaatjes in het lemmet gaan weg. Dus naast dat het beter snijden is, is het ook onderhoud van je materiaal. Pas daarna wel extra op, ze zijn dan vlijmscherp.

4. Snijd op een snijplank

Gebruik altijd een plastic of houten snijplank om op te snijden. Snijd nooit met jouw dure mes op een bord, granieten plaat of in een pan, je mes gaat hierdoor kapot en dat is zonde.

5. Vochtig doekje

Leg een vochtig doekje onder jouw snijplank. Dit kan een vaatdoetje of theedoek zijn, maar ook een stuk, vochtig keukenpapier werkt prima. Dit doekje zorgt ervoor dat jouw snijplank niet de hele tijd verschuift en dat is fijn en ook nog eens superveilig!

6. De klauw

Zet je vingers van de ene hand – als een klauw – gekromd op hetgene dat je wilt snijden, houd hierbij je duim altijd naar achter. Snijd precies langs je knokkels met het mes. Dus leg nóóit je vingers plat op de snijplank. Op deze manier is het bijna onmogelijk om in je vingers te snijden.

7. Laat het mes zijn werk doen

Wat je ook doet met een mes, snijd altijd van je af. Daarmee is al de helft van de snijwonden voorkomen. ‘Sla’ ook zeker niet op het product, maar laat het mes zijn werk doen. Glijd van voor naar achter met het mes op de snijplank. Denk aan een golf, dat is een vergelijkbare beweging.

8. Werk netjes

Het állereerste wat een chef leert is: werk netjes. Gooi afval direct weg, zorg voor een lege werkbank en schone snijplank. Maak de messen ook na iedere snijbeurt even schoon onder de kraan, zo voorkom je kruisbesmetting.