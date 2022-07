Lloret de Mar is veel meer dan alleen een feestbestemming

Zittend op de zee-kano tegen de achtergrond van geelgekleurde kalkstenen rotsen voelt het bruisende Lloret de Mar ver weg. Peddelend door het kristalheldere water zou je niet denken dat we ons vlak bij een van de meest populaire Europese feestbestemmingen bevinden.

Generaties Nederlanders kennen badplaats Lloret de Mar vooral van het nachtleven. Wie is niet zeventien geweest om met de bus naar Lloret t reizen?

Ook uw verslaggeefster stond destijds tot in de vroege uurtjes op de bar van het befaamde Tropics. Om daarna meteen door te gaan naar het strand waar je als arme scholier twee voor de prijs van één kreeg: ’uitbrakken’ en bakken. Het was ver vóór de smeercampagnes van de Kankerstichting en ook ver vóór de nieuwe preutsheid. Het bovenstukje was thuisgebleven, topless zonnen was in de mode.

Spannend: in een kano op zee.

Die dagen liggen inmiddels ver achter ons, met twee puberkinderen die inmiddels de Lloret-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. We voelen ons na al die jaren terug in Lloret de Mar helemaal Costa!! waarin Frida (Katja Schuurman) haar tienerdochter nareist om te voorkomen dat zij in Spanje ten prooi valt aan verleidingen.

Kleurrijk

Behalve uitgaan is er genoeg in Lloret te ontdekken. Niet dat we daar toen oog voor hadden, verder dan het strand en de disco kwamen we niet. Zo zien we voor het eerst de prachtige Sant Roma-kerk in Catalaans-gotische stijl, een kleurrijk architectonisch pareltje uit 1509.

Zo gaat de lijst nog wel even door. Verder dan het hoofdstrand van Lloret (Playa de Lloret) zijn we nooit gekomen. Blijken er nog acht andere stranden te zijn. Zo is Fenals veel rustiger en heel geschikt voor gezinnen en is Boadella zelfs een van de mooiste stranden van de regio.

Ook nooit gedacht dat we nog eens met stokken het kustpad zouden lopen. We zouden er als zeventienjarige schamper om hebben gelachen. Nu genieten we van de frisse zeewind en de steun die de stokken geven terwijl we het rotsachtige pad en de prachtige baaitjes verkennen tijdens een Nordic Walk.

Op de wandeling ontmoeten we Concept die maar liefst zo’n honderd kilometer per week in de regio loopt. Ze is 35 jaar geleden met een Nederlandse man getrouwd, vertelt ze. Christoph kwam ze tegen in discotheek Tropics toen de club net open was. „Liefde op het eerste gezicht. Zijn eerste zin was: ’Het is een beetje duur, zullen we buiten verder drinken?’.” Tja, dan weet je dat je een Nederlander aan de haak heb geslagen.

Dat de beeldschone tuinen van Santa Clotilde op een steenworp afstand liggen, hadden we destijds niet kunnen bevroeden. De groene oase is aangelegd door een treurende markies, ter nagedachtenis aan zijn jong overleden bruid Clotilde in 1918. Het is een botanische ode aan de liefde. De tuinen spreken zo tot de verbeelding dat er onlangs scènes zijn geschoten voor House of the dragon, de opvolger van het razend populaire Game of thrones.

De lieflijkte tuinen van Santa Clotilde.

In Lloret worden inmiddels maatregelen genomen om jeugdige feestvierders te weren en families voorrang te geven. De nadruk ligt meer op cultuur en geschiedenis en als je bij het toeristenbureau naar de ’Indiano-tour’ vraagt, krijg je het verhaal te horen over de jongemannen die naar Mexico en Cuba vertrokken en als rijke kerels in witte pakken terugkwamen.

Het waren deze gelukzoekers die prachtige villa’s aan de kustlijn van Lloret bouwden. De huizen zijn bijna allemaal gesloopt om in de jaren 60 plaats te maken voor toeristenonderkomens, maar er zijn nog een paar te bezichtigen.

Enge pop

Zoals Can Font, gebouwd door Nicolau Font i Maig in 1877. Het enge popje in de kinderkamer, door onze gids toepasselijk ’Chucky’ genoemd, bleef nog een tijdje in ons hoofd rondspoken. ’Chucky’ is inmiddels aan het laken vastgenaaid omdat de diverse gidsen het beeldje steeds omdraaiden om de starende oogjes niet te hoeven zien.

We keren nog eens terug naar de plek waar het destijds allemaal begon: discotheek Tropics. Onder het mom van nostalgie doffen we ons op. Een leuk jurkje, hakken en een flinke dot mascara.

De hedendaagse dresscode is echter veranderd in gympen en spijkerbroek. We voelen ons zwaar overdressed en wat oud tussen de uitgelaten tieners. Na een paar drankjes zijn we de schaamte echter voorbij en komt de muziek dankzij de pubers in huis nog bekend voor ook.

Voor we het weten staan we weliswaar niet óp de bar, maar in het midden van de dansvloer alles mee te brullen. Maar goed dat de pubers thuis zijn gebleven, ze zouden zich doodschamen. „Mam...!”

Wij zijn blij. Zo kennen we Lloret weer!

Paella eten bij Sybius.

Niet missen in Lloret

Op een heerlijk terras malse kip direct van het spit eten kan bij restaurant La Campana (Carrer de l’Areny 42). Met live-pianomuziek.

De uitvinder van de daiquiri is Constanti Ribalaigua i Vert uit Lloret die het drankje voor de schrijver Ernest Hemingway bedacht toen hij in Havana werkte. Bij Cala Banys (Camí Cala Banys A) wordt dit verhaal gecultiveerd en worden de heerlijkste daiquiri-cocktails gemixt.

Het luxe vijfsterrenhotel Santa Marta (Playa Santa Cristina) is de perfecte plek voor een diner onder de pijnbomen aan zee (restaurant SantaMar).

Met Lloret Sea Eco Safari ga je in alle vroegte de zee op om walvissen (in het seizoen) en dolfijnen te spotten.

Op Canyelles Beach is een hippe strandclub (La Caseta) en kun je vis eten bij Sybius onder de parasol met uitzicht op het strand.

Achter de bakstenen gevel van restaurant Can Victor (i Joan, Carrer de Joseph Tarradellas 1) bestiert Victor een authentiek Argentijnse restaurant. Artiesten als Ronnie Flex en Afrojack gingen je voor

Zo kom je er

De dichtstbijzijnde luchthaven voor Lloret de Mar is Girona, dertig kilometer verderop gelegen. Eenmaal geland, is het nog een half uurtje rijden.

Vliegen op Barcelona kan ook, vanaf hier duurt de transfer iets meer dan een uur. Vanaf beide luchthavens rijden met regelmaat goed betaalbare shuttlebussen naar Lloret de Mar.