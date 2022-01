Dagrecept: Peterseliestamppot met gebakken vis

Dit stamppotje komt uit het boek Zero waste (Pepeat Uitgeverij), gericht op zo min mogelijk verspilling. Zo gebruik je in dit recept ook de steeltjes van de peterselie. Prima idee, toch? Pluk de blaadjes van de peterselie en houd de steeltjes apart.

Blancheer de steeltjes dertig seconden in gezouten water en leg direct in koud water om de kleur te behouden. Knijp het overtollige water uit de steeltjes, voeg met de olijfolie toe aan een blender. Mix tot een smeuïge olie en giet door een fijne zeef, leg de groene olie apart, bewaar de peterseliepuree. Kook de aardappelen en maak er stamppot van met de boter, peterseliepuree en citroenrasp, peper en zout.

Bak de witvis in vier porties in een klontje boter en olijfolie kort aan beide kanten, leg daarna nog 6-7 minuten in een oven van 160 graden. Snijd de bosui fijn en meng met de peterselieblaadjes. Roer voor de dressing de mosterd, het citroensap en groene olie door elkaar. Verdeel de vis, stamppot, kruiden en dressing over de borden.

Nodig voor vier personen:

- 1 bosje peterselie

- 25 cl olijfolie (plus scheutje om de vis te bakken)

- 600 g kruimige

aardappelen

- 500 g witvis (heek of

kabeljauw )

- 75 g boter (plus 1 klontje om de vis te bakken)

- 1 citroen (sap en rasp)

- 2 bosuitjes

- 1 el dijonmosterd

- peper en zout