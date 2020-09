Kookboek getest: Veel eten zonder dik te worden! (+recept)

Al tien jaar roept Pascale Naessens dat ons lichaam schreeuwt om gezonde voeding, dat je best veel kunt eten zonder dik te worden en dat je moet genieten van eten. Tijd om haar woorden ter harte te nemen. Een Aziatisch visburgertje? Waarom niet.

Terwijl we het eerst zonde vonden om zo’n mooi stuk vis in kleine partjes te snijden en tot een visbrij te verwerken, komen we daar al snel op terug. Het is werkelijk een smaakbom. Gelukkig waarschuwt Pascale om voorzichtig te doen met de groene currypasta, want mijn God, wat is-ie pittig! Hier hoort een stevig wijntje bij dat we speciaal hadden bewaard voor een currygerecht.

Toetje als ontbijt

Het dessert moet even wachten want, inderdaad, de visburger met groenten vult flink. We kunnen de fruitcake met noten en mascarpone ook bewaren voor het ontbijt, natuurlijk.

Bedachtzaam beginnen we aan de bereiding. In no time klaar: een notenmengeling fijnhakken, mengen met hazelnootpasta en eiwit, simpel. De mascarpone mixen met ei en fruit: eitje. Twintig minuten later vult de heerlijke geur van hazelnoot de keuken. Een schoonheidsprijs winnen we niet, maar dat is bijzaak. De cake blijkt heerlijk, al zou een beetje suiker niet misstaan. Volgende keer wat zoeter fruit.

Het recept: Aziatische visburgers

Ingrediënten: 300 g verse zalm, 1 lente-ui, 2 el groene currypasta, 1 knoflookteentje, 10 g koriander, 1 ei. 1 rode paprika, 1 rode ui, 2 tomaten, 2 knoflookteentjes

Bereiding: Snijd de paprika, ui en tomaten. Hak de knoflook fijn. Stoof de paprika en ui in olijfolie. Als de groenten gaar worden, voeg je de tomaat en knoflook toe. Kruid met peper en zout en laat verder garen. Snijd de zalm in kubusjes van 0,5 cm. Hak de knoflook, koriander en lente-ui fijn. Meng met het ei en de currypasta door de vis. Let op met de currypasta; voeg toe naar smaak. Kruid met zwarte peper. Smelt wat boter in een pan. Vorm met twee lepels balletjes van het gehakt en bak 2 minuten aan elke kant in hete pan. Lepel de groenten op de borden en leg de visburgertjes erop.