Groningen heeft mooiste station van Nederland

Van de meer dan tienduizend mensen die een stem uitbrachten, koos ruim 33 procent voor Groningen. Op Valkenburg stemde 16 procent van de deelnemers. Rotterdam Centraal kreeg 14 procent van de stemmen. Ook Amsterdam Centraal (11 procent) en Utrecht Centraal (9 procent) dongen mee naar de titel.

Volgens een woordvoerder van de NS is het hoofdstation van Groningen monumentaal. „In de reacties van stemmers en reizigers was er veel waardering voor de historische waarde van het pand. Het heeft een bijzonder plafond. De uitstraling is best majestueus.” Opvallend is dat Valkenburg, ook een historisch station, tweede werd, zegt de woordvoerder. „Je zou zeggen dat het sentiment onder de stemmers richting historische stations is gegaan.”

Assistent-stationsmanager Erik van Willenswaard is trots op het winnen van de prijs. „Wij wisten natuurlijk wel dat Groningen een prachtig station heeft, maar dat onze reizigers dit ook met zovelen vinden, is echt fantastisch.”

Primeur

De verkiezing werd dit jaar voor het eerst gehouden. Het idee kwam van socialmediamanager van de NS, Gerjan Vasse. „Wij vinden dat je best stil mag staan bij de bijzondere en soms historische aspecten die een station heeft te bieden.” Volgens hem laat de verkiezing zien dat stations leven onder onze reizigers en bezoekers. „Dus we overwegen zeker om dit volgend jaar nogmaals te doen.”