De Triumph Spitfire van Paul was ooit het huis van een dakloze, nu is het zijn trots

Eigenaar: Paul van der Werff (59)

Beroep: ondernemer

Auto: Triumph Spitfire 1500 TC

Bouwjaar: 1977

Geschatte waarde: 12.000-15.000 euro

Gemaakt: 1974-1980

Motor: 1.493 cm3 viercilindermotor, 72 pk

Topsnelheid: 163 km/h, 0-100 km/u: 12,8 s

„In de jaren zeventig kreeg mijn vrouw Priscilla schilderles van kunstenares Ans Wortel in Bergen. Ans had een rode Triumph Spitfire en dat werd de droomauto van mijn vrouw. Toen ik twee jaar geleden tegen een originele Nederlandse rode Spitfire aan liep, kon ik die kans niet laten schieten. Hij stond in het knutselhok van mijn oude overbuurman Toon Post voor een restauratie. De Triumph was jarenlang van iemand geweest die geen geld had om ’m te repareren.

Hij stond ongebruikt in een parkeergarage en zat onder een dikke laag stof en vuil. Er heeft zelfs een tijdje een dakloze in geslapen. Toon heeft de Spitfire helemaal opgeknapt. Alles wat niet goed was, is gerepareerd of vernieuwd. Er is een nieuwe dorpel in gelast, de kabelboom, de bekleding en de softtop zijn vervangen en de remmen en remleidingen zijn vernieuwd. De lak is grotendeels origineel.

Er zit hier en daar een deukje, een plekje en een krasje op, maar dat vind ik leuker dan een ’mooier dan nieuw’ gerestaureerde auto. Als je ’m ziet, is het een plaatje, en de techniek is tiptop. Het is een kwestie van choken, de sleutel omdraaien, starten en rijden. Mijn vrouw vindt het een schitterende auto, alleen zit er geen stuurbekrachtiging op, en dat is onhandig als je dat niet gewend bent. Daarom rijd ik er meestal zelf in, alleen, met Toon, mijn vrouw of vrienden. Eigenlijk ben ik een beetje te groot voor het model. Als ik na een uur rijden wil uitstappen, lijkt het meer op eruit rollen.

Voor het comfort hebben we onlangs een modernere cabrio gekocht, maar voorlopig mag de Spitfire blijven. Het liefst zou ik een keer de Tulpenrally willen rijden en met een routeboek op schoot door Europa navigeren. De oude pilotenjas en de leren pilotenhelm heb ik al gekocht.”