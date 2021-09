’New York is wel spannend, maar ook vies’

Time Out vroeg meer dan 27.000 reizigers voor de jaarlijkse Time Out Index wat zij de beste en fijnste steden vinden om te bezoeken.

Daaruit bleek dat New York weliswaar behoort tot een van de meest spannende steden ter wereld, maar ook tot de drie plaatsen die wel wat schoner kunnen.

Meer dan de helft van de ondervraagden, 55%, gaf aan dat ze The Big Apple een vieze stad vinden. 45 procent denkt daar overigens anders over. New York is over het algemeen best schoon, vindt iets minder dan de helft.

Een lichtpuntje voor New York: het is volgens de respondenten niet de meest smerige stad ter wereld. Rome en Bangkok zijn volgens de pollresultaten nog een tikkeltje viezer.