Met deze tips bak je de lekkerste croutons

Het juiste brood...

Tuurlijk, wil heb je nog oud brood liggen en wil je voedselverspilling voorkomen, dan kun je croutons maken van brood dat je nog in je broodtrommel hebt liggen. Het is wel goed om te weten dat het soort brood invloed heeft op de smaak van je croutons.

Zijn je croutons bedoeld voor in de soep? Maak ze dan van stevig brood, zoals zuurdesem. Mogen de croutons best wat luchtiger zijn, bijvoorbeeld als topping in een salade, dan kun je ook lichter brood gebruiken zoals casino of brioche.

Het gaat er in ieder geval vooral om dat je van tevoren bedenkt welk brood bij je gerecht past. In alle gevallen gebruik je het beste brood dat al een paar dagen oud is. Heb je dat niet in huis? Leg je brood dan een paar minuten onder de grill, zodat het lekker knapperig wordt.

Vetstof

Belangrijk bij het maken van croutons: de vetstof waar je ze in bakt. Goede olijfolie en boter van kwaliteit zijn altijd een goed idee, maar denk ook aan dierlijk vet. De Amerikaanse chef-kok Alison Roman bakt haar croutons bijvoorbeeld in kippenvet, maar je kunt ook kiezen voor varkensvet.

Wil je je helemaal uitsloven? Bak je blokjes brood dan in bruine boter!

Smaakmakers

En tot slot: wees niet te zuinig met smaakmakers. Zout en peper zijn altijd een goed idee, maar denk ook aan specerijen als za’atar, kerrie, vadouvan, ras el hanout of komijn. Voor een Aziatische touch zou je shichimi togarashi of furikake kunnen inzetten.