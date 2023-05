In beeld: groene gebouwen temperen opwarming van de aarde

Dat de aarde opwarmt, wisten we. Maar dat dat sneller gaat dan verwacht, is nieuws. Vorig jaar schatte de WMO de kans op 1,5 graad opwarming binnen vijf jaar nog op 50 procent. Dit jaar is dat percentage gestegen tot 66 procent en dat is geen goed nieuws voor de planeet.

Terugdringen CO2

Overal ter wereld zijn op micro- en macroniveau groene intitiatieven die, in meer of mindere mate, de opwarming van de aarde indammen. Zo zijn ’groene’ muren en daken al een paar jaar in trek en winnen bomen en struiken in het binnen- en buiteninterieur aan populariteit. Zo’n junglewand bij een wolkenkrabber is niet alleen vaak een prachtig gezicht: deze architectuurstijl levert ook nog eens een aanzienlijke bijdrage in het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Planten, struiken en bomen hebben namelijk een warmte- en CO2-absorberende werking. Lucht wordt geabsorbeerd, gifstoffen worden afgevangen en daarvoor in de plaats wordt koelere, schonere lucht uitgescheiden. Ook de hoeveelheid fijnstof vermindert aanzienlijk wanneer groene gevels en daken rijkelijk aanwezig zijn - zeker in een stedelijke omgeving.

Isolatie

Daarnaast zorgt begroeiing op wanden en daken voor betere isolatie van een pand. Dat kan weer zorgen voor het terugdringen van verwarmingskosten in de winter, of het gebruik van de airconditioning in de zomer terugdringen op hete dagen.

Het vergroenen van een gebouw kan al op kleine schaal: zo kunnen mensen zelf een sedumdak aanleggen op een schuurtje of konijnenhok bijvoorbeeld. Kantoren pakken het vaak grootser aan, met schitterende resultaten.