Indische rijsttafel uitgeroepen tot erfgoed

„Indisch koken en de Indische rijsttafeltraditie hebben hun oorsprong in het voormalig Nederlands-Indië. Zodoende maakt dit immaterieel erfgoed deel uit van de sociaal-culturele gemeenschap die haar wortels heeft in voormalig Nederlands-Indië, die na de dekolonisatie is blijven voortbestaan”, aldus de organisatie achter de inventaris over de 200e bijschrijving.

Nog een ander culinair gebruik uit het Verre Oosten kwam op de inventaris: papeda slurpen. Papeda is een traditioneel Moluks gerecht en dient direct vanaf het bord opgezogen of opgeslurpt te worden, wat volgens de organisatie „enige oefening vereist” en banden tussen de gezellig samen slurpenden versterkt.

Water

Op het water wonen is nu ook erfgoed geworden. Naar schatting wonen er zo’n 25.000 mensen in Nederland op het water en vormen ze zowel lokaal, nationaal als internationaal een gemeenschap. „De waterbewoner is over het algemeen autonoom, eigenzinnig, zelfredzaam en vindingrijk en heeft kennis van het water”, zegt de organisatie.

Ook de Bidweg van de Sterre der Zee, een eeuwenoude vaste route door het centrum van Maastricht waarop vaak de Rozenkrans wordt gebeden, is bij de inventaris beland, net als de Grote Zwaagse Carnavalsoptocht in het dorp Zwaag.

En verder heeft papierscheppen in Doesburg en Rotterdam een plek op de erfgoedlijst veroverd, een methode waarbij papier wordt gemaakt van pulp met vezels.

De samenstelling van de Inventaris Immaterieel Erfgoed is een zaak van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.