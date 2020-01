Recept van de dag: zuurkool met stout

Nodig voor 2 personen:

•400 gr zuurkool, uitgeknepen

•300 gr slagersworstjes, helemaal goed als die lamsworst heeft, in stukjes

•1 ui, gesnipperd

•1 theel zwarte peperkorrels

•2 eetl zoete paprika

•1 ½ theel karwijzaad

•2 eetl zure room

•2 aardappels

Bereiden:

Verhit de olie, fruit de ui licht en glazig. Doe de stukjes worstjes erbij en schep om. Paar peperkorrels erbij. Knijp de zuurkool uit. Pluis uit, leg een laagje op de worst. Strooi er een beetje paprikapoeder over, en een paar karwijzaadjes. En dan doe je hetzelfde nog eens tot de zuurkool op is. Giet er lichte bouillon bij tot de zuurkool bijna onder staat. Breng aan de kook, draai op het laagste pitje en laat staan. Uurtje, blub, even niets en weer blub. Serveer met een lekkere aardappel en daarop een flinke klodder zure room.

En persoonlijk vind ik die dwingelandij van de maand zonder drank, de maand zonder eten, de maand zonder snor absoluut belachelijk. Dus doe ik een werkelijk heerlijke suggestie voor de echte kenners: ik kreeg van brouwerij Hommeles een serie stoutbieren die allemaal op een verschillend whiskyvat hadden gelegen. Die stout is al om te zoenen, maar met die uit het vat Laphroiag begint het jaar nu al te glimmen! Ja, ik begin erover omdat mijn jongste zoon vandaag 21 is geworden en zijn verjaardag bij brouwerij Poesiat & Kater viert. Iets met appels en bomen.