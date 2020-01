Fré is trots op zijn Fiat 600D Multipla: ’Er passen zes mensen in!’

’Een kennis met meerdere oude Fiats vertelde me dat hij al zeventien jaar een Multipla-project in de schuur had staan; hij kwam er niet aan toe. Of dat niet iets voor mij was. Hij noemde een prijs en ik heb gelijk geld overgemaakt. Toen ik de auto een week later kwam halen, bleken er nog een extra motor en versnellingsbak bij te zitten, alleen de ruiten ontbraken.

De body was al kaal en in de auto stond een enorme pot lichtblauwe verf. Ik vond het geen mooie kleur en ben binnen de club gaan rondkijken naar een originele kleurencombinatie die me wél aansprak en dat is deze geworden.

"Bij een verbouwing kwamen alle ruiten weer tevoorschijn"

De motor heb ik ter controle uit elkaar gehaald, maar die zag er goed uit en kon zo weer dicht. Na een jaar was ik zover dat ik de ramen nodig had. Net op dat moment belde de vorige eigenaar dat tijdens een verbouwing bij hem thuis de hele partij glas compleet met rubbers tevoorschijn was gekomen...

Het onderhoud doe ik zelf, onderdelen voor de motor zijn goedkoop en je kunt er makkelijk aan komen. Dat is anders met het plaatwerk en het glas, dat lijkt wel van goud. We rijden er veel mee. Met onze andere Fiat, een Topolino, zijn we zelfs verschillende keren naar Italië gereden.

Onderweg naar een meeting stopte ooit de dynamo van onze Topolino ermee. We zijn snel naar huis teruggereden en ik heb de Multipla gepakt. Aangekomen bij de meeting bleken er meer mensen met pech te staan. Ze zijn bij ons ingestapt en ik ben als bezemwagen achter de Topolino’s aan gereden. De achterbank is wat kort, maar zes personen: het past echt!”

Eigenaar

Fré Holtrop (72), voormalig boekhouder bij een garagebedrijf

Auto

Fiat 600D Multipla

Bouwjaar

1964

Geschatte waarde

30.000 euro

Motor

767 cm3 vier in lijn, 25 pk

Toekomstplannen

„Ik ben met een nieuw project bezig: een Zastava, een in voormalig Joegoslavië gebouwde Fiat 600.”